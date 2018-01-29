Гуф подтвердил отношения с Кети Топурией фотографией из Таиланда

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Кети Топурия и Гуф проводят свой отдых в Таиланде. Своих поклонников пара решила порадовать новыми фотографиями.

Пара Кети Топурии и Гуфа вызывала споры среди их поклонников. Дело в том, что молодые люди долгое время скрывали свои близкие отношения. Теперь же звезды решили раскрыть свою тайну и выложили фотографии с совместного отдыха в Таиланде.

Одно из совместных с Гуфом фото Топурия подписала очень просто – «пазл». Именно после этого у фанатов певицы не осталось сомнений в том, что знаменитости имеют близкие отношения. После того, как Гуф обновил свой микроблог и выложил похожие с солисткой A'Studio снимки, сомнения развеялись даже у скептиков.

Напомним, что Кети Топурия развелась со Львом Гейхманом, который является отцом ее дочери Оливии. Теперь певица свободна и может строить новые отношения. Как известно, в интервью Топурия отказывается комментировать свою личную жизнь и постоянно уходит от ответа. Публика узнает о ней только по слухам или догадывается.

Единственное, о чем певица готова говорить – это ее дочка, которая, по словам Топурии, дарит ей свет и энергию. С бывшим мужем у нее очень хорошие отношения, они часто проводят время втроем.