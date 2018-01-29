Грудь разного размера Риты Дакоты шокировала фанатов

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Супруга популярного артиста Влада Соколовского и бывшая участница «Фабрики звезд» Рита Дакота в очередной раз неприятно удивила своих поклонников. На этот раз интернет-пользователи стали критиковать грудь певицы, которая оказалась разного размера.

В Сети начались настоящие споры из-за того, что в комментариях в Instagram фанаты Риты Дакоты стали обсуждать её грудь, которая внезапно стала разного размера. Фолловеры утверждают, что на каждой фотографии знаменитости отчетливо видно, что одна грудь больше другой.

Не выдержав подобные обсуждения, молодая мама ответила всем недоброжелателям, что редко когда натуральная грудь может быть одинаковой. Также Дакота сообщила, что не намерена делать себе искусственную грудь, чтобы порадовать хейтеров.