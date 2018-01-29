На «Грэмми» Хайди Клум выглядела эпатажнее, чем Леди Гага

Сегодня, 14:34

На 60-й церемонии «Грэмми» модель Хайди Клум выглядела эпатажнее, чем экстравагантная и смелая Леди Гага. Звезда выбрала откровенный черный наряд от Ashi Couture в поддержку движение против харассмента #TimesUp, о чем свидетельствовала и белая роза на рукаве.

Мероприятие, организованное «Грэмми», является серьезным поводом для американских звезд показать себя во всей красе, да так, чтобы все присутствующие запомнили это надолго. В основном публику шокирует экстравагантная Леди гага, которая и в этот раз сразила народ своей скромностью при выборе наряда от Armani Prive. Таким образом певицы многие остались довольны.

В этот раз «козлом отпущения» в рубрике «худший наряд» стала модель Хайди Клум. Она явилась на мероприятие в откровенном кружевном платье черного цвета. Боди состояло из тонкого кружева, а юбка вовсе оказалась прозрачной. Поклонники напомнили звезде подиума, что ей уже далеко не 20 и так выряжаться неприлично.