VistaNews.ru


На «Грэмми» Хайди Клум выглядела эпатажнее, чем Леди Гага

Сегодня, 14:34

На 60-й церемонии «Грэмми» модель Хайди Клум выглядела эпатажнее, чем экстравагантная и смелая Леди Гага. Звезда выбрала откровенный черный наряд от Ashi Couture в поддержку движение против харассмента #TimesUp, о чем свидетельствовала и белая роза на рукаве.

Мероприятие, организованное «Грэмми», является серьезным поводом для американских звезд показать себя во всей красе, да так, чтобы все присутствующие запомнили это надолго. В основном публику шокирует экстравагантная Леди гага, которая и в этот раз сразила народ своей скромностью при выборе наряда от Armani Prive. Таким образом певицы многие остались довольны.

В этот раз «козлом отпущения» в рубрике «худший наряд» стала модель Хайди Клум. Она явилась на мероприятие в откровенном кружевном платье черного цвета. Боди состояло из тонкого кружева, а юбка вовсе оказалась прозрачной. Поклонники напомнили звезде подиума, что ей уже далеко не 20 и так выряжаться неприлично.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.