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Юлия Самойлова готовится к «Евровидению-2018»

Сегодня, 13:15

Певица Юлия Самойлова активно готовится к международному конкурсу «Евровидение-2018». Об этом рассказали представители дирекции общественных связей Первого канала.

«Евровидение-2018» будет организовано в Лиссабоне в период с 8 по 12 мая, в рамках которого участие будут принимать исполнители из 43 государств мира. В минувшем году конкурс провели в украинской столице Киеве, но российская конкурсантка не смогла принять участие, так как СБУ запретила ей въезд в страну из-за концертов в Крыму. В результате в России трансляция «Евровидения» была отменена.

Юлия Самойлова должна была выступить с композицией «Flame Is Burning». Повествующей слушателям о любви. Несмотря на неудачу в 2017 году, девушку утвердили на представление России и в 2018 году. Она уже начала активную подготовку к мероприятию и намеревается одержать там победу.


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