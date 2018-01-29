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Ольга Бузова готова ответить взаимностью новому жениху

Сегодня, 11:49

Звезда экрана Ольга Бузова заявила, что готова ответить взаимностью в чувствах новому жениху. Его личность она не раскрывает, но намекает на его солидность и серьезность.

Ольга Бузова год назад была предана самым любимым мужчиной в мире Дмитрием Тарасовым, который развелся с теледивой, променяв ее на модель. Не так давно футболист уже связал себя узами брака с этой девушкой и появились слухи о беременности невесты. Возможно, это и стало причиной, по которой теледива наконец обрела свободу от чувств к Тарасову и смогла задуматься о личной жизни.

По словам Ольги Бузовой, на данный момент у нее есть мужчина, который со вкусом и щедростью за ней ухаживает. Наконец она ощутила потребность ответить этому счастливчику взаимностью, но он всегда должен оставаться преданным, честным, умным, обладать прекрасным чувством юмора и способным поддержать Ольгу в трудные минуты.


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