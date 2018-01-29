Алена Водонаева призналась, что курение испортило её внешность

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Популярная телеведущая Алена Водонаева откровенно рассказала поклонником, почему сейчас вынуждена лечить кожу лица и колоть себе «уколы красоты». Дело в том, что годы курения негативно отразились на внешности девушки.

Алена Водонаева в своем аккаунте в Instagram рассказала о своем печальном опыте курения. Девушка призналась, что считала себе заядлой курильщицей одиннадцать лет назад, именно тогда знаменитость стала серьезно увлекаться табакокурением. По словам Водонаевой, тогда, в юном возрасте она не задумывалась, что в 30 лет у неё могут возникнуть проблемы с кожей.

Три года Алёна ежедневно курила и за два дня уходила целая упаковка сигарет. Водонаева утверждает, что бросила пагубную привычку только тогда, когда встретила своего первого мужа.