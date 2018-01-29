Малахов начал сомневаться в изнасиловании Шурыгиной

Вчера, 23:15

Андрей Малахов, с подачи которого некая провинциалка Диана Шурыгина стала «звездой» в российском информационном пространстве и значительно поправила свое материальное положение, похоже, начинает каяться за свой пиар «жертвы изнасилования». Телеведущему хватило здравого смысла, хотя бы через два года перепроверить факты.

По признанию Малахова, он после выхода из мест заключения осужденного за «изнасилование» Шурыгиной Сергея Семенова, переговорил с ним, его родственниками и друзьями. Выяснилось, что несмотря на досрочное освобождение, Сергей не имеет настоящей свободы, так как ходит с электронным браслетом на ноге. Такие действия правоохранителей базируются на передачах Малахова и субъективных мнений, высказанных на них.

Малахов организовал собственное расследование. Оказалось, что в протокол двухлетней давности не были занесены слова свидетельницы, которая утверждала, что Шурыгина во время полового акта с Семеновым находилась сверху и сама проявляла инициативу. Также телеведущий узнал, что гематома на лице Шурыгиной образовалась после удара ее отца, когда он забирал пьяную дочь из компании.