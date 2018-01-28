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Диетолог раскрыла секрет похудения Аллы Пугачевой

Вчера, 22:20

Примадонна удалила часть желудка, уверена диетолог. За последнее время Алла Пугачева стала выглядеть на 20 лет моложе и кардинально сменила имидж. Специалисты утверждают, что не обошлось без хирургического вмешательства.

Впервые диетологи назвали вероятную причину резкого похудения артистки. В эфире программы "Ты не поверишь" доктор рассказала о том, что Пугачева, возможно, сделала резекцию желудка, то есть удалила его часть. Обычно такую операцию делают при опухолях или на тяжелых стадиях ожирения. Тогда пациент начинает стремительно терять вес. Дабы не превратиться в дистрофика, он должен придерживаться специальной диеты. По мнению специалистов, Алла Борисовна не делает этого, что может стать причиной резкого ухудшения здоровья.

Напомним, 2,5 года назад Примадонна заметно похудела и обновила свой гардероб. Балахонистые костюмы сменились узкими джинсами, элегантными платьями и короткими юбками.

Сама артистка не дает никаких комментариев по этому поводу.


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