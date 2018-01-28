Марию Порошину раскритиковали за «восковое» лицо в Instagram

Вчера, 21:30

Мария Порошина считается одной из самых красивых актрис современного российского кинематографа. Счастливая мама четырех дочек восхищает поклонников превосходными формами и своим талантом. Однако не всегда фанаты артистки к ней благосклонны.

Мария Порошина довольно активно ведет свой Instagram - ведь в современном мире это один из способов напрямую пообщаться с поклонниками, поделиться с ними своими мыслями и чувствами. Недавно артистка поделилась новой фотографией, которую сразу же стали критиковать поклонники за неудачный макияж, который только состарил знаменитость.

Многие посчитали, что Марии не стоит так сильно увлекаться тональным кремом, который сыграл с ней злую шутку: «Визажист совсем неумелый. Тональник того и гляди отвалится», «Не стоит уже делать фото с такого близкого расстояния, все дефекты кожи видны», «Тональник действительно килограмм. Видимо, не все так идеально».