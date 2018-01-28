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Экс-супруга Джигарханяна раскритиковала защитницу Цымбалюк-Романовской

Вчера, 20:26

Экс-жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова раскритиковала Элину Мазур, представительницу прежней супруги актера Виталины Цымбалюк-Романовской. Та пыталась защитить бывшую руководительницу театра артиста, но потерпела крах.

Джигарханян 40 лет прожил с Власовой, но пара разошлась. Армен Борисович женился на Виталине, которая младше его почти в два раза. Власова не злится на актера за его поступок, она в настоящее время живет в коммунальной квартире в Москве, и недавно к ней пришла Элина Мазур со съемочной группой передачи «Новые русские сенсации».

Мазур отстаивала интересы Виталины, но не так давно перестала защищать свою клиентку. Позже она призналась, что пошла на такую цель по требованию работодателей, которые стремились обездолить старого актера. По словам Мазур, она осознала свой поступок, и теперь намерена принести Джигарханяну личные извинения.

Власова негативно отнеслась к такой инициативе. Она поражается Элине, которая после содеянного просто так приходит и просит прощения. Мазур выступила в роли представителя Джигарханяна. Элина отмечает, что в данное время пытается оставить одну из квартир актера его бывшей жене, которую прежде присвоила Цымбалюк-Романовская.


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