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Полина и Дмитрий Дибровы за отпуск поправились на пять килограмм

Сегодня, 03:30

Полина и Дмитрий Дибровы недавно вернулись домой после очередного отпуска. Пара сразу после Нового года отправилась в США и провела там почти месяц. По словам звёздной пары, отдых был настолько хорош, что за его время им удалось поправиться на пять килограмм.

Полина и Дмитрий довольно-таки часто за время отдыха в США на своих официальных страницах в Instagram публиковали фото- и видеоматериалы об этом. Они также публиковали фото своих сыновей, заявляя, что в отпуске за ними очень соскучились. Вчера, 27 января, Полина сообщила своим поклонникам, что они отдохнули и уже возвращаются домой.

В своём посту женщина написала, что она с супругом накупила детям множество подарков и презентов. Но кроме них, они везут и пять килограммов лишнего веса. Супруга известного шоумена в своём Instagram признаётся, что она с Дмитрием в США ела настолько много, что теперь им придётся заняться активными тренировками, чтобы вернуть свои прежние фигуры, а даже, возможно, улучшить их.

Данный пост Полины, в котором она поведала о лишнем весе, собрал более тысяч лайков за короткий промежуток времени. В комментариях фанаты звёздной пары написали, что они поддерживают их в желании сбросить лишний вес и пожелали им удачи в этом деле.


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