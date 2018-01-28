Ольга Бузова предстала перед общественностью не с лучшей стороны

Вчера, 19:22

На днях в Чебоксарах состоялся спектакль "Мужчина нарасхват". Одну из ролей в театрализованном представлении исполнила Ольга Бузова. Позже коллега девушки выложил в сеть видео, где та поет без фонограммы.

После спектакля актер Сергей Писаренко поделился видеороликом в Instagram. На записи Ольга Бузова исполняет свою новую песню "Одна ночь" без фонограммы. Публикация на Писаренко сразу разлетелась по интернету и все бросились высказывать свое недовольство "живым" пением звезды. Ни для кого не секрет, что российская певица использует на своих концертах фонограмму, делающую ее голос значительно лучше. В этот раз Ольга Бузова решила попробовать спеть самостоятельно, что вызвало море критики у просмотревших видеоролик.

Видео, где в прошлом звезда "Дома-2" поет а капелла, увидели уже более 400 тысяч пользователей.