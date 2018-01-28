VistaNews.ru


Ольга Бузова предстала перед общественностью не с лучшей стороны

Вчера, 19:22

На днях в Чебоксарах состоялся спектакль "Мужчина нарасхват". Одну из ролей в театрализованном представлении исполнила Ольга Бузова. Позже коллега девушки выложил в сеть видео, где та поет без фонограммы.

После спектакля актер Сергей Писаренко поделился видеороликом в Instagram. На записи Ольга Бузова исполняет свою новую песню "Одна ночь" без фонограммы. Публикация на Писаренко сразу разлетелась по интернету и все бросились высказывать свое недовольство "живым" пением звезды. Ни для кого не секрет, что российская певица использует на своих концертах фонограмму, делающую ее голос значительно лучше. В этот раз Ольга Бузова решила попробовать спеть самостоятельно, что вызвало море критики у просмотревших видеоролик.

Видео, где в прошлом звезда "Дома-2" поет а капелла, увидели уже более 400 тысяч пользователей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.