Диана Шурыгина опубликовала свои "правила жизни"

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Диана Шурыгина рассказала, как она пережила изнасилование. По ее словам, нужно продолжать жить, и стараться «не прикладываться к бутылке».

Диана Шурыгина в своем Instagram написала, что не будет тратить всю свою жизнь на страдания, даже несмотря на изнасилование и скандал, который разразился вокруг нее год назад после этого инцидента, из-за чего девушка часто подвергается насмешкам и осуждению от людей. Диана написала, что несмотря на всех ненавистников, мир вокруг нее прекрасен, и она будет наслаждаться им. Она не хочет придерживаться неких норм поведения, которые люди навязывают жертвам изнасилования, из-за которых ей придется лишь страдать. А всем людям, которые ее не любят и красиво о ней высказываются, она советует начать проживать каждый день как последний, не стоит только злоупотреблять спиртными напитками.