VistaNews.ru


Кирилл Терёшин назвал в Instagram стоимость «рук-базук»

Сегодня, 16:08

Простой парень из Пятигорска Кирилл Терёшин прославился благодаря своим скандальным «рукам-базукам». Недавно парень признался, во сколько ему обошлась такая неординарная слава.

Кирилл Терёшин в личном микроблоге решил ответить на самый популярный вопрос его фанатов, а именно о стоимости «синтоловых рук». По словам самого парня, качественный синтол, к которому прибегают спортсмены и бодибилдеры можно приобрести за 140 американских долларов. Однако на эту сумму будет всего 100 мл, что обеспечит прибавку объема рук на 1 см.

Стоит отметить, что с появлением Кирилла Терёшина на телеэкранах, жители России стали в разы больше интересоваться покупкой синтола. При этом опытные спортсмены утверждают, что физические нагрузки принесут результат гораздо лучше синтола.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.