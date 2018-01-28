Кирилл Терёшин назвал в Instagram стоимость «рук-базук»

Сегодня, 16:08

Простой парень из Пятигорска Кирилл Терёшин прославился благодаря своим скандальным «рукам-базукам». Недавно парень признался, во сколько ему обошлась такая неординарная слава.

Кирилл Терёшин в личном микроблоге решил ответить на самый популярный вопрос его фанатов, а именно о стоимости «синтоловых рук». По словам самого парня, качественный синтол, к которому прибегают спортсмены и бодибилдеры можно приобрести за 140 американских долларов. Однако на эту сумму будет всего 100 мл, что обеспечит прибавку объема рук на 1 см.

Стоит отметить, что с появлением Кирилла Терёшина на телеэкранах, жители России стали в разы больше интересоваться покупкой синтола. При этом опытные спортсмены утверждают, что физические нагрузки принесут результат гораздо лучше синтола.