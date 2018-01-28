Полина Фаворская набрала лишние килограммы на Бали

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Участница музыкального коллектива SEREBRO Полина Фаворская набрала лишние килограммы, отдыхая Бали. По её словам, от изысков здешней кухни невозможно удержаться, как сообщает новостное издание VladTime.

Полина Фаворская опубликовала снимок в Instagram, показывая, как именно она отдыхает. Поклонники с иронией отметили, что страсть исполнительницы к местным кулинарным изыскам действительно очень хорошо заметна. Девушка явно набрала несколько лишних килограммов.

Некоторые сравнили Полину Фаворскую до поездки на Бали и сейчас, отметив, что тогда певица была несколько худее. Однако те, кто бывал на этом курорте, подчеркнули, что кормят там действительно очень вкусно, потому крайне сложно удержаться от деликатесов. Кроме того, хоть Полина Фаворская и прибавила в весе, фанаты заверили её, что она прекрасна, какая бы фигура не была.