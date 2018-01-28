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В Сети появился спойлер финального сезона «Игры престолов»

Сегодня, 15:58

Поклонники легендарного сериала «Игра престолов» и американские журналисты провели масштабное исследование, в результате которого удалось выяснить, что же случится с главными героями кинокартины в финале.

Ранее в Сети ходила информация о том, что вся история сериала просто привиделась Брану Старку, когда тот упал с большой высоты. И в финальной серии парень просто проснется, как ни в чем не бывало. Однако поклонники сериала так не думают, ведь актер, сыгравший роль Брана уже взрослый и сыграть ребенка у него не получится. По версии фанатов, власть в семи королевствах получат Санса Старк и Тирион Ланнистер, которые по фильму до сих пор остаются супружеской парой.

Об этом намекают и строчки книги «Песнь льда и пламени», когда упоминается, что Санса станет королевой, а Тирион достойный стать королем. Однако при таком раскладе, Мать Драконов и Король Севера погибнут в битве с королем Ночи.


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