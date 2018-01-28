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Иван Ургант вернулся из отпуска в Японии

Вчера, 22:30

Иван Ургант вернулся из отпуска в Японии. Вообще каникулы у сотрудников его передачи затянулись. Шоу выходило в эфир ещё в конце декабря. Поклонники интересуются, когда же ждать «Вечернего Урганта». И недавно стало известно, что телепередачу покажут на ТВ уже 2 февраля.

Вообще все сотрудники «Вечернего Урганта» провели новогодние каникулы более чем отлично. Хрусталев ездил в Австрию, где катался на лыжах. Алла Михеева посетила Куршавель, а затем полетела в США. И только сам Иван Ургант не сообщал, куда же он поедет отдохнуть. Сегодня стало известно, что этим местом стала Япония. Снимок из «Страны восходящего солнца» сам телеведущий опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

На новой фотографии видно, что Ургант побрил свою голову, но отпустил густую бороду. Однако, как считают фанаты, в рамках шоу телеведущий появится в своём привычном для всех образе.

В комментариях к посту Ивана фанаты написали, что они очень рады возвращению «Вечернего Урганта». Некоторые подумали, что передача больше в эфиры вообще не выйдет, то есть, что это очередная реформа «Первого канала». В основном поклонники Ивана написали, что очень соскучились по его шоу и с нетерпением ждут возвращения.


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