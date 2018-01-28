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Шараповой припысывают роман с другом Кейт Мидлтон

Сегодня, 14:58

Папарацци увидели российскую теннисистку Марию Шарапову в компании друга Кейт Мидлтон, бизнесмена Александра Гилкса. Поговаривают, что между парой не просто дружба, а нечто большее.

Шарапова и Гилкс совместно прилетели из Лос-Анджелеса на одном самолете, а затем на одном автомобиле уехали. Их поведение было достаточно сдержанным, но среди СМИ уже появились слухи о возможном романе.
Известно, что Александр является владельцем аукционного дома Paddle 8, а на его счету не один десяток миллионов фунтов. Из личной жизни Шараповой есть немного информации. Сначала она встречалась с теннисистом Григором Димитровым, а потом завела роман с баскетболистом Сашей Вуячичем. Но и те и другие отношения не сложились.
Гилкс тем временем встречался с дизайнером Мишей Нону на протяжении восьми лет. Они даже поженились, но вскоре роман пришел к разводу. Затем он завел отношения с сестрой Кейт Мидлтон, Пиппой, но и их связи в быстром времени подошли к концу.
Кстати, именно Пиппа Мидлтон познакомила принца Гарри и актрису Меган Маркл. Эта пара планирует свадьбу уже в текущем году.


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