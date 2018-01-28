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Британская модель рассказала о ночных интимных сообщениях Криштиану Роналду

Сегодня, 14:17

Популярная модель из Великобритании Риан Сагден рассказала, как знаменитый футболист «реал Мадрид» Криштиану Роналду поздно ночью отправлял ей сообщения интимного характера. Также девушка уверяет, что спортсмен приглашал её в гостиничный номер для совместного времяпрепровождения.

Модель Риан Сагден рассказала, что с португальским футболистом Криштиану Роналду она познакомилась ещё в 2009 году, когда спортсмен играл в клубе Manchester United. Девушка утверждает, что уже тогда у неё был жених Оливер Меллор, и не смотря на это Криштиану Роналду позволял себе присылать ей ночные сообщение в Facebook с предложением интима.

Риан Сагден заявила, что подобные предложения от Роналду поступали достаточно часто, поэтому она вынуждена была об этом рассказать своему жениху, который связался с футболистом. После мужского разговора, Криштиану больше никогда не преследовал модель.


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