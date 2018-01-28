Фото голого и пьяного Панина с женой шокировало поклонников

Вчера, 23:45

Алексей Панин вновь попытался привлечь к себе внимание поклонников, которых становится все меньше. Актер опубликовал в социальной сети фотографию пятилетней давности, на которой он запечатлен совершенно голый и пьяный со своей супругой. Снимок действительно шокировал пользователей.

Судя по всему, Панин окончательно теряет чувство реальности, когда решается делиться с широкой публикой подобными фотографиями. По мнению пользователей, дело не в абсолютной наготе актера и его жены, а в «бессюжетном» бесстыдстве. Хотя Панин и написал, что они с супругой «пьяные и счастливые» находятся на одесском нудистском пляже. Сразу же после шквала критических комментариев фотография была удалена со страницы.

Армию бывших поклонников Панина уже можно объединять в отдельную группу. Актер, талантливо сыгравший в ряде фильмов, оказался в жизни не тем, кого можно выбирать в кумиры поколения. Критики, следящие за творчеством Панина по роду своей профессии, давно отмечают, что Алексей чувствует отторжение, однако не может остановиться, поддерживая сомнительный имидж человека выходящего далеко за рамки не только морали, но и здравого смысла.