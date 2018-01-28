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Джей Зи заявил, что намерен спасти брак с Бейонсе

Сегодня, 13:35

Популярная американская хип-хоп-звезда Джей Зи сообщил, что он намерен спасти брак с другой более известной певицей Бейонсе. По словам исполнителя, супруги решили «побороться за свою любовь» несмотря на сложности. Заявление об этом Джей Зи сделал в рамках своего недавнего интервью телеканалу CNN.

По словам мужчины, они с Бейонсе решили побороться за их любовь. Это они сделают ради всей семьи и детей, чтобы показать им, что всегда имеется другой выход. Кроме этого, Джей Зи объяснил корреспондентам, что Бейонсе – это его настоящая родственная душа.

Ранее в западных информационных агентствах появилась информация о том, что звёздная пара собралась расставаться. Американский репер в своём последнем альбоме «4:44» затронул тему измены супругов. Сама Бейонсе также коснулась этой темы. Она упомянула о ней в своём прошлогоднем музыкальном альбоме Lemonade. Несмотря на эти все «скандалы» в СМИ, которые могут быть продуктом работы пиарщиков супругов, у пары недавно родилась двойня.


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