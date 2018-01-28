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Алена Водонаева решила прибегнуть к косметологическим инъекциям

Сегодня, 13:23

Алена Водонаева призналась, что решила прибегнуть к косметологическим инъекциям для поддержания своей красоты.

Фотомодель и теледива из Тюмени, 35-летняя Алена Водонаева на своей странице в социальных сетях написала, что ни разу не прибегала к услугам косметолога для сохранения своей молодости, но сейчас время пришло, и она решила попробовать. По ее словам, ни о каких филлерах и мракобесии, способных изменить внешность и образ женщины до «лика милого узбека», речи не идет. Она решила попробовать биоревитализацию, курс которой включает 10 инъекций, но так как модель очень боится уколов, она сделает лишь 5, и считает, что этого будет вполне достаточно.

Свое лицо она считает очень живым, а мимику постоянно меняющейся, и ей это очень нравится, это то, что она бы хотела сохранить в себе. Единственное, что она готова немного обездвижить – это лоб, который девушка постоянно морщит. Водонаева уже обсудила все с подругами, нашла косметолога, и практически решилась на процедуру.

Подписчики высказали свое мнение в комментариях, и попросили девушку поделиться своими впечатлениями после окончания курса.


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