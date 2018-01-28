Наталья Рудова предстала в образе суперзлодейки Харли Квинн

Сегодня, 13:30

Актриса Наталья Рудова предстала перед поклонниками в образе популярной суперзлодейски Харли Квинн. Такую фотографию она разместила на своей странице в Instagram.

Знаменитость перевоплотилась в версию персонажа киновселенной DC, которую изобразила Марго Робби в фильме "Отряд Самоубийц". Концепция фотографии копировала аналогичный промо-снимок американской актрисы, который обнародовали в период премьеры картины.

Подписчики восторженно отозвались о работе Натальи Рудовой и заметили её сходство с персонажем Марго Робби. Они также отметили, что характер кинозвезды также напоминает черты Харли Квинн. Фанаты считают, что несмотря на неожиданность роли, она очень подошла Наталье Рудовой. На фотографии она выглядит безумно прекрасной, чем собрала более 23 тысяч лайков всего за 20 минут с момента публикации.