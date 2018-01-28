Как Татьяна Устинова за три года сбросила почти 100 кг

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Татьяна Устинова за три года сбросила почти 100 кг из-за начавшихся у нее проблем со здоровьем.

В телешоу Малахова «Привет, Андрей!» стало известно, как популярная писательница детективов Татьяна Устинова смогла сбросить более 90 килограммов лишнего веса. Сыновья женщины гордятся успехами и силой воли их матери. Старший сын Устиновой Тимофей рассказал, что его мама практически ничего не ест и порой создается впечатление, что она способна голодать днями, при условии, что готовит великолепно. Железная сила воли женщины помогает ей добиваться всех поставленных целей, она будет голодать и тренироваться в спортзале до тех пор, пока не добьется желаемого результата.

Избыточный вес стал причиной развития ряда серьезных проблем со здоровьем: у женщины стали отекать ноги, возникли проблемы с сердцем, стала чувствовать себя гораздо хуже. Последним толчком стал случай на улице, где женщина неожиданно упала в обморок. После этого из-за страха за свое здоровье она решила взять себя в руки. Писательница ограничила себя в еде, начала посещать спортзал, придерживалась разнообразных диет. За три года ей удалось похудеть более, чем на 90 кг. В эфире телепередачи ведущий продемонстрировал фотографии женщины "до" похудения и "после", и стало видно, чего она смогла добиться.

По словам самой Устиновой, на похудение ее вдохновляют дети. Она и сейчас периодически прибегает к диетам для поддержания формы.