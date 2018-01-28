Во время полемики Шнуров посоветовал протоиерею Чаплину "пойти на шнурок"

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Во время очередного акта стихотворной полемики рокер Сергей Шнуров посоветовал протоиерею Всеволоду Чаплину "пойти на шнурок". Очередное лирическое обращение он разместил на своем Instagram.

Конфликт между музыкантом и священнослужителем начался после нелестных высказываний последнего в адрес группы "Ленинград". Всеволод Чаплин упрекнул коллектив за использование нецензурной лексики и заявил, что подобное необходимо запрещать. Сергей Шнуров обратил внимание на критику и завязал своеобразный батл с использованием колких стихов.

В последней публикации поэт утверждает, что Всеволоду Чаплину не нужно "лезть в душу" и навязывать религиозные взгляды людям, у которых и без этого хватает личных забот. Сергей Шнуров также призвал оппонента предоставить творцам свободу выражения своих взглядом, особенно - в музыке.

Подписчики рок-исполнителя положительно оценили его ответ Всеволоду Чаплину и обратили внимание на красоту слога.