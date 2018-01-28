«Уральские пельмени» в Казани провели бесплатную творческую встречу

Сегодня, 12:25

Творческий юмористический коллектив «Уральские пельмени» вчера, 27 января, провели бесплатную твореческую встречу в Казани. Юлия Михалкова и Андрей Рожков на площадке креативного пространства «Маяковский» ответили на вопросы фанатов своего шоу.

В данном мероприятии участие принимали все желающие, которые прошли процедуру предварительной регистрации. Примечательно то, что вход для поклонников «Уральских пельменей» был абсолютно бесплатный.

Информацию о творческой встрече сообщили в официальном паблике креативного пространства «Маяковский» в популярной социальной сети «ВКонтакте».