Фанаты осудили Анну Ардову за отдых после смерти экс-супруга

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В Сети за отдых после смерти бывшего мужа осудили популярную актрису Анну Ардову. Экс-супруг женщины скончался от онкологического заболевания совсем недавно. В это время Ардова поехала отдыхать на Шри-Ланку, актриса выкладывала фотографии и радовалась жизни. Поклонники считают, что Анна должна была скорбеть по умершему бывшему мужу и её должна «покусывать совесть».

Недавно, 30 декабря, скончался экс-супруг Анны Ардовой Александр Шаврин. Мужчина страдал от онкологического заболевания. Всего актриса прожила со своим избранником в районе 20 лет. Её фанаты, а особенно моралисты, считают, что женщина не должна была разводиться с Шавриным, по какой причине – они не уточняют. Они только обвиняют Ардову в «бессовестности» и заявляют, что она «бросила больного супруга прямо перед его смертью».

В наше время причиной недовольства некоторых граждан стали новые снимки Анны Ардовой, которые она разместила в свой Instagram. Актриса показала свои новые фото с отдыха на Шри-Ланке.

Фанаты-моралисты актрисы недовольны тем, что её бывший супруг скончался меньше 40 дней назад, а женщина «уже веселится». Комментаторы добавляют, что Ардову должна «покусывать совесть». Примечательно, что никто из поклонников не пишет, по какой именно причине артистка должна скучать или скорбеть за своим уже давно бывшим мужем.