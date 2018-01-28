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Команда поддержки Сергея Семёнова напала на сторонницу Дианы Шурыгиной

Сегодня, 12:03

В группе «ВКонтакте», целью которой является помощь девушкам, пострадавшим нападкам насильников, как и Шурыгина, заявили, что команда поддержки Сергея Семёнова избила сторонницу последней. Как сообщает VladTime, причиной агрессии было то, что девушка рассказала на детекторе лжи в «На самом деле», что Семёнов и к неё приставал.

  Когда сторонница Дианы Шурыгиной пришла на шоу, на неё напало несколько человек. От сильного толчка девушка упала, и у неё оказалась разбита губа. Подтверждалось это снимком, где действительно на лице жертвы заметно несколько ссадин.

Однако отсутствует доказательство, что напали действительно Сергей Семёнов или кто-то из его команды защитников. Также некоторые предполагают, что группа Дианы Шурыгиной могла просто таким образом ответить за опубликованную в паблике оппонента, где Шурыгину обвиняли в интим-связи за деньги и автоподставах.


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