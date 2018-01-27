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Познер винит себя в разводе с супругой

Вчера, 23:25

Популярный тележурналист Владимир Познер впервые поговорил на тему личной жизни и откровенно рассказал о взаимоотношениях с супругой. Он винит исключительно себя в разрыве отношений с Надеждой Соловьевой.

Известно, что ради Надежды он бросил свою бывшую жену Екатерину Орлову, с которой прожил практически 10 лет. Познер отметил, что с Надеждой они прожили достаточно долго, он также вспомнил, что влюбился в нее с первого взгляда. Свой третий брак он практически не комментирует, говорит лишь то, что полагается на удачу и судьбу.

Кроме этого, он объявил о том, что планирует закрытие своей телепередачи на Первом канале.


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