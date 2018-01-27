Сын находящегося в больнице Табакова продал свой ресторанный бизнес

Вчера, 23:20

Сын находящегося в больнице в тяжёлом состоянии актёра Олега Табакова продал свой находящийся в Москве ресторанный бизнес. Он посчитал его убыточным.

Антон Табаков поясняет это тем, что ему нужно уделять большее количество времени своей семье. Ныне его жена с двумя младшими дочерями бизнесмена проживают в Париже.

Антон Табаков приобрёл квартиру во французской столице около семи лет назад. Он не стал её «консервировать», а сразу же перевёз туда свою жену и двух младших дочерей. Его старшие дочка с сыном уже давно проживают в Лондоне.

Сын Олега Табакова проинформировал, к продаже ресторанного бизнеса в столице РФ его подтолкнуло то, что он в стране появляется очень редко, и ему трудно его контролировать, что влечёт убыточность данного занятия. Он сообщил, что после продажи бизнеса для него на первом месте оказалась семья. Про отца, находящегося в настоящее время в тяжёлом состоянии, он ничего не сказал.

Антон Табаков, сначала, по примеру отца, избрал артистическую карьеру. Он «засветился» в «Тимуре и его команде», где исполнил главную роль, и в «Сказках старого волшебника». Потом, видимо, у него на этом поприще что-то не задалось, и он решил стать бизнесменом.