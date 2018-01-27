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Ким Кардашьян снова ошарашила своим stories в нижнем белье

Вчера, 21:30

На своей странице в социальной сети Instagram популярная американская фотомодель и актриса Ким Кардашьян снова порадовала своих поклонников очередным откровенным, эротическим образом в stories.

В stories мать троих детей снялась в стрингах и блузе с глубоким вырезом. Публикацию не обошли стороной и средства массовой информации. Британские таблоиды моментально растиражировали скриншоты с двухсекундного видео Кардашьян.
В прошлом году Кардашьян пережила ограбление в Париже, этот инцидент дал себя знать, светская львица заметно снизила свою активность в Instagram. Но сейчас, видимо, переживания стёрлись, и Кардашьян по-прежнему радует поклонников эротическими кадрами.


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