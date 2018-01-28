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Настю Каменских раскритиковали за чрезмерный фотошоп

Сегодня, 02:45

Популярную украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали за чрезмерный фотошоп. Поводом для возмущения поклонников послужила недавняя публикация Каменских в Instagram.

В свой аккаунт в соцсети Настя недавно выложила снимок в белом спортивном костюме, состоящем из обтягивающих штанов и укороченной майки-топика. Каменских демонстрирует одежду собственного бренда, а заодно - и формы своего тела. Но подписчики певицы в Instagram сразу обратили своё пристальное внимание на следы фотошопа на снимке.

Настю Каменских упрекнули в том, что она слишком увлеклась, корректируя на фотографии свою фигуру, ведь в реальности певица выглядит иначе. Но некоторые поклонники сошлись на том, что Каменских выглядит в любом случае замечательно, и никакие фоторедакторы тут ни при чём.


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