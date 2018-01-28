Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой предпочитает рок

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Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился в Instagram новыми фото и видео с подписчиками. По традиции, на кадрах позируют двойняшки Лиза и Гарри. Галкин отчитался о походе в театр на на премьеру музыкального спектакля «Мама-Кот». Также фанаты узнали, что Гарри оказался фанатом рока.

Известный юморист Максим Галкин рассказал подписчикам в социальной сети, как он с детьми провел время на премьере музыкального спектакля «Мама-Кот». В подтверждение театрального приключения автор выложил фото и комментарии. Также в Сеть попало видео, на котором Гарри слушает музыку, используя гарнитуру.

Максим Галкин решил поинтересоваться музыкальными предпочтениями своего наследника. И обомлел молодой папа узнав, что сын фанат рока. В частности, из наушников было слышно музыку групп Metallica, "Ария". Подписчики позитивно оценили предпочтения сына Аллы Пугачевой.