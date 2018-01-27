Девушка Криштиану Роналду отметила 24-летие без него‍

Вчера, 19:59

Испанская модель организовала вечеринку в честь своего 24-летия без своего молодого человека, футболиста Криштиану Роналду.

Сегодня девушке известного футболиста Криштиану Роналду Джорджине Родригес исполнилось 24 года. По этому поводу известная модель устроила в Мадриде вечеринку, на которую пригласила большое количество своих друзей и знакомых. Многочисленные фотографии с праздника девушка уже опубликовала в своем Instagram, подписав их словами благодарности своим любимым людям за великолепный праздник, который они ей подарили.

Однако поклонников звезды смутил тот факт, что ни на одной фотографии нет Криштиану Роналду, который также не поздравил свою возлюбленную в сети. Поклонники сразу же начали выдвигать многочисленные версии такого поведения, оправдывая это как возможным отъездом футболиста, так и разладом в отношениях. Однако вскоре девушка добавила, что это еще не окончание вечера.

Напомним, что Криштиану и Джорджина вместе уже около года. Прошлой осенью у пары родилась общая дочка Алану Мартину, которая стала четвертым ребенком спортсмена.