VistaNews.ru


У обладателя "рук-базук" подкашиваются ноги после операции

Вчера, 19:37

Юноша, у которого "руки-базуки", заинтриговал весь интернет своей избранницей. Недавно появился видеоролик, где Кирилл Терешин вместе с девушкой виден во всей своей красоте, при этом у него подкашиваются ноги после операции.

В опубликованном видео на просторах Сети видно, что Кирилл Терешин в настоящее время немного хромает. Обладателю «рук-базук» не так давно сделали операцию на ногах. В настоящее время, видимо, ему еще трудно ходить, он помогает себе руками передвигаться. Также видно на показанных кадрах и девушку Терешина, которой он помогает выйти из авто, галантно подав руку.

На кадрах сложно рассмотреть спутницу Терешина, показались лишь густые и длинные русые волосы избранницы, за которыми спрятано лицо. Ролик набирает вирусную популярность в интернете. Хозяин «рук-базук» привлекает к себе немало внимания общественности всеми путями.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.