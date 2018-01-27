У обладателя "рук-базук" подкашиваются ноги после операции

Вчера, 19:37

Юноша, у которого "руки-базуки", заинтриговал весь интернет своей избранницей. Недавно появился видеоролик, где Кирилл Терешин вместе с девушкой виден во всей своей красоте, при этом у него подкашиваются ноги после операции.

В опубликованном видео на просторах Сети видно, что Кирилл Терешин в настоящее время немного хромает. Обладателю «рук-базук» не так давно сделали операцию на ногах. В настоящее время, видимо, ему еще трудно ходить, он помогает себе руками передвигаться. Также видно на показанных кадрах и девушку Терешина, которой он помогает выйти из авто, галантно подав руку.

На кадрах сложно рассмотреть спутницу Терешина, показались лишь густые и длинные русые волосы избранницы, за которыми спрятано лицо. Ролик набирает вирусную популярность в интернете. Хозяин «рук-базук» привлекает к себе немало внимания общественности всеми путями.