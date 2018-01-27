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Сергей Шнуров в стихах ответил Чаплину про адские муки

Вчера, 18:58

Известный широкой публике исполнитель, который является по совместительству лидером "Ленинграда", Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова российского священника Всеволода Чаплина, который сказал, что его ждут адские муки за применение матерных слов на сцене.

Протоиерей и публицист Егор Просвирнин-Чаплин в эфире выпуска "Говорит Москва" сделал громкое заявление в сторону исполнителя, сказав, что за применение матерных ругательств певца во время выступлений на сцене он попадет в ад, так как это совсем противоречит закону искусства. Такжу Чаплин назвал Шнурова не принадлежащим к христианам.
Сам Сергей Шнуров ответил на это заявление весьма творчески, опубликовав на своей страничке в Instagram стих, который посвятил протоиерею.

 Кстати, недавно РПЦ выдало постановление, в котором сообщается, что заявления, сделанные на публику клириками, которые не подтверждены фактами и доказательствами, пойдут на рассмотрение и оценку церковно-правовыми учреждениями.


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