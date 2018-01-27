Солист "Иванушек" прокомментировал ХХХ Бузовой

Вчера, 18:39

Солист группы «Иванушки International» высказался по поводу «безграмотности» Ольги Бузовой. Певец сказал, что «икс-икс-икс победы» - это обычная ошибка. Он допускает такие же ошибки, например, спутал «Говорит Москва» с 98.4 FM («Новое радио»).

Накануне звезда похвасталась роликом, в котором зовет фанатов на спектакль в ДК Йошкар-Оле. Однако с Ольгой произошел конфуз: вместо «30-летия победы» звезда сказала «икс-икс-икс победы». Бузову высмеяли все, кто мог. Теперь ее пытаются поддержать коллеги по цеху. Андрей Григорьев-Апполонов поддержал певицу, пострадавшую от позорного видео в Сети.

По словам «Иванушки», подобный конфуз мог случиться с кем угодно, от такого провала не застрахован никто. Также он рассказал, что сам частенько становится заложником собственной невнимательности. К примеру, спутал радиоволну «Говорит Москва» с 98.4 FM («Новое радио»).