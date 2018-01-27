«Подстава года»: Андрей Разин слил неудачное фото Пугачёвой 1995 года

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Пользователи социальных сетей пришли в настоящий ужас от фотографии 20-летней давности, на котором запечатлена располневшая Алла Пугачёва, которая предстала перед объективом не в самом хорошем ракурсе. Снимок в своём Instagram опубликовал музыкальный продюсер Андрей Разин, решивший напомнить поклонникам Примадонны, как она выглядела в 1990-е годы.

Публикация у многих вызвала шок. На фото Алла Борисовна облачена в красное безвкусное платье, её формы далеки от идеальных, а располневшее лицо и второй подбородок вовсе делают её неузнаваемой. Рядом с ней стоят Никита Пресняков и Филипп Киркоров. В аннотации к снимку Разин указал, что сделан он был в 1995 году. В последние годы известная певица серьёзно занялась собственной внешностью и в свои 68 лет выглядит совсем не так, как указанном снимке. Именно это и шокировало многих комментаторов, которые не скрывали эмоций на странице автора публикации.

Ранее мы писали, что постаревшим лицом удивила поклонников дочь Аллы Борисовны - Кристина Орбакайте. Певица даже не стремится скрыть следов своего возраста.