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Мошенники требовали деньги с поклонников Бузовой за псевдо-автографы

Сегодня, 16:53

27 января перед концертом в Чебоксарах аферисты обманным путём собрали поклонников Ольги Бузовой и собрали деньги за автографы от певицы. Сама же звезда «Дом-2» после этого записала видеообращение в своём блоге, прося прощения у фанатов.

«Вы ждали меня, готовились к встрече, пришли с подарками, а руководство ТЦ даже не удосужились поставить меня и мою команду в известность, что они собираются проводить фан-встречу! Они обманным путём собрали #моихлюдей и заставили вас томиться более трёх часов на мероприятии, о котором я даже не была в курсе! Я плачу из-за того, что какие-то аферисты вот так могут поступать с моими поклонниками и нагло врать вам, ссылаясь на меня», - написала Бузова на своей странице в Instagram.

Певица подчеркнула, что её юристы будут разбираться в произошедшем. Кроме того, Бузова пообещала возместить моральный ущерб улучшением качества своих концертов. Всех мошенников она назвала «сволочами». Поклонники подчеркнули, что даже те, кто приходил на концерт, не посещали фан-встречу из-за плохой организации мероприятия. «Оля, не переживай, я мало кого видела в той зоне Чебоксар», - написала одна из подписчиц.


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