Елена Захарова после родов удивила поклонников стройной фигурой

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Известная актриса Елена Захарова поразила гостей 17-й церемонии вручения премии «Золотой орёл» своей стройной фигурой. 42-летняя знаменитость лишь в декабре родила дочь, но уже привела свои формы в порядок, что успели оценить её поклонники.

Выход на красную дорожку на мероприятиях подобного рода – это всегда отдельное представление. Звёзды стремятся показать себя в таких случаях с лучшей стороны, и Елена Захарова не стала исключением. Особенно внимание к её персоне было привлечено ввиду того, что актриса лишь недавно родила ребёнка. Знаменитость появилась на публике в чёрном изысканном платье, которое подчёркивало стройность её фигуры, что немало удивило многих присутствующих. Комментируя свои подтянутые формы, Захарова отметила, что времени на занятия спортом у неё попросту нет, а секрет её быстрого восстановления якобы состоит в правильном питании.

Напомним, на днях певица Рита Дакота, которая также недавно родила, доказала, что демонстрируемая на её фото стройность не является плодом использования фотошопа.