"Дом-2": Рита Керн с трудом прожила два месяца без секса

Сегодня, 04:45

Участница телепроекта "Дом-2" Рита Керн откровенно рассказала о своем двухмесячном воздержании от секса из-за боязни попасть на камеры.

Бывшая участница хоть и прослыла раскованностью в интимных сторонах общения, однако на самом деле изначально она испытала стресс от переезда в новую обстановку, из-за чего отказывалась от сексуальной стороны отношений. Спустя время эти отказы были от нежелания быть под прицелом камер в этот момент.

Керн призналась, что ей тяжело приходилось переживать данное воздержание. Но не только девушка отказывала в близости. Есть и мужчины, которые вовсе не рассматривают ее в сексуальном плане. Отчасти это из-за того, что во время секса, как поделилась звезда, она может ругаться матерными словами, благодаря чему возбуждается еще больше.

Еще Рита любит заниматься "этим" в необычных местах, таких как, например, примерочные магазинов.