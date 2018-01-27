«12 миллионов всегда со мной»: Ольга Бузова набрала новый рекорд в Instagram

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Популярная поп-исполнительница и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова набрала новый рекорд в Instagram. Теперь у неё 12 миллионов подписчиков, и артистка поблагодарила всех за внимание к своей персоне, как сообщает «Версия Инфо».

В небольшом ролике Ольга Бузова отметила, что она даже не стала краситься, потому что знает – её поклонники любят и без «штукатурки». Она порадовалась, что стольким людям интересно следить за её жизнью, называя аудиторию в Instagram счастьем, силой и вдохновением.

Аккаунт Ольги Бузовой самый популярный в России. Певица всё время рассказывает что-то о себе или своём творчестве, высказывается об интересующих её проблемах, будучи полностью открытой для публики. Неоднозначность контента привлекает к ней много внимания. Интересно, что 10 миллионов подписчиков знаменитость смогла набрать 17 июля 2017 года, порадовавшись, что пусть у неё и есть хейтеры, зато совсем равнодушных точно не имеется.