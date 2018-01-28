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«Золотой орёл - 2018»: Кожевникова и Михалкова удивили гостей откровенным декольте

Сегодня, 01:30

Актрисы Мария Кожевникова и Анна Михалкова появились накануне на красной дорожке премии «Золотой орёл», удивив присутствующих своими нарядами с весьма смелыми декольте. Несмотря на то, что обе знаменитости являются многодетными матерями, их формы по-прежнему выглядят привлекательно, чем они не стесняются лишний раз похвастать.

Кожевникова родила ребёнка лишь прошлым летом, но уже демонстрирует свою отменную фигуру. Чёрное платье с открытыми плечами сделало её ещё более изящной. А вот наряд Михалковой был более агрессивным благодаря очень глубокому декольте, которое отвлекает от остальных деталей, но, тем не менее, лишь подчеркнуло прекрасные формы актрисы. Помимо прочих, не преминули возможностью показаться в стильном и откровенном одеянии такие звёзды, как Елизавета Боярская, Дарья Мороз, Наталья Ионова, Елена Лядова и Валерия.

 

Ранее мы писали, что поклонники раскритиковали Ольгу Серябкину. Солистка группы «Серебро» опубликовала фото в откровенном платье без нижнего белья.


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