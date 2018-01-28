В Грузии Данила Козловский подобрал бездомного щенка

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Данила Козловский умилил и растрогал своих многочисленных поклонников предновогодним чудом, случившимся с ним и Ольгой Зуевой в предгорьях Грузии. Актер заметил на обочине трассы продрогшего бездомного щенка и без колебаний «усыновил» его.

По словам Козловского, он давно мечтал завести собаку. Перечитал множество рекомендаций и советовался с кинологами. Выбор пал на породу лабрадор, которая более всего соответствует характеру и образу жизни актера. Однако судьба распорядилась иначе. Бездомный щенок неопределенной породы, трясшийся от холода на обочине, вызвал в Козловском чувство жалости и ответственности.

Актер назвал своего маленького четвероногого друга Грузия, а неофициально зовет Груша. Козловский рассказал, насколько эта беспородная «девочка» нежна и предана. Данила при этом заявил, что никакой породистый дорогостоящий лабрадор не может стать таким же благодарным и трепетным существом, как милая дворняга. Актер считает моду эрзацем настоящей жизни.