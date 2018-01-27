Изнасилованная Диана Шурыгина собирается восстановить девственность

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Дизайнер Мария Цигаль рассказала о съёмках нового эпизода передачи «Прямой эфир» о судьбе обвинённого в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергея Семёнова. Она подчеркнула, что скандально известная девушка из Ульяновска собирается восстановить девственность.

В соцсетях сразу начали вести разговоры о том, как Шурыгина вообще собирается восстановить себе девственность после изнасилования. Цигаль о такой необычной операции рассказала в своём блоге, откуда слова взяты в сообществе Сергея Семёнова. Именно его обвиняют в том, что он лишил девственности Шурыгину 1 апреля 2016 года. Кроме того, защитники Семёнова имеют ряд доказательств, подтверждающих интимную связь Шурыгиной с парнями в возрасте до 16 лет.

Дизайнер Цигаль написала также следующее: «Тема была у нас Диана Шурыгина и Сергей Семёнов, в студии был отец Дианы Алексей. У меня очень неоднозначное мнение обо всём этом. Такое ощущение, что вся семья пиарится и зарабатывает деньги на Диане. А когда она сказала, что собирается восстановить девственность, я просто офигела».

Пользователи социальной сети «ВКонтакте», где и появилась вырезка из профиля Цигаль, были просто в недоумении. «Восстановить девственность? Что? Это же как скотчем заклеить ржавое пробитое ведро», - написал один из пользователей. Напомним, что Семёнов уже собрал 240 тысяч рублей для оплаты иска Шурыгиной.