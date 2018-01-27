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Дана Борисова начала удалять комментарии возмущённых подписчиков

Сегодня, 14:18

Известная телеведущая Дана Борисова, желая заработать, решила на своей странице в Instagram публиковать рекламные посты, характер которых возмутил подписчиков в связи с обманным содержанием. В ответ многие из них отписались от аккаунта знаменитости, а некоторые комментарии артистка начала удалять, как сообщает VladTime.

 Суть опубликованной рекламной записи в том, что людям пообещали деньги за подписки на определённых персон в Instagram. Когда поклонники Даны Борисовой это увидели, то многие из них стали писать, что на самом деле ничего и никто не платит. Спам-страница нужна только для набора подписчиков, и это настоящая форма интернет-обмана. В скором времени Дана Борисова стала удалять эти комментарии.

 Интернет-пользователи раскритиковали знаменитость за такую работу. Они призвали не захламлять свой аккаунт в Instagram подобными вещами. Стоит отметить, что знаменитости часто используют свои страницы в интернете для рекламы определённых товаров или услуг, однако, в основном, это возмущения не вызывает, поскольку выглядит менее навязчиво, а к тексту добавляется новый снимок артиста в интересном образе.


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