Бузова ХХХ: поклонники потрясены безграмотностью звезды

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Ольга Бузова вновь поразила подписчиков абсолютной безграмотностью. Это произошло, когда она сообщала о спектакле, предстоящем в Йошкар-Оле, в ДК имени ХХХ-летия Победы.

Видео с анонсом этого события ведущая выложила в своём аккаунте. И оно в очередной раз ошарашило подписчиков Бузовой. Она допустили ошибку в названии ДК, где будет проводиться спектакль.

Бузова на полном серьёзе сообщила, что данное заведение называется «Икс Икс Икс Победы». Таким образом она прочитала его название «имени ХХХ-летия Победы». Знает ли вообще Бузова римские цифры, теперь сильно заботит её фолловеров. Ненавистники новоявленной певицы также не дремлют.

Они интересуются, каким образом Ольга вообще смогла закончить школу. Другие напоминают ей, что в сети тремя иксами маркируют материалы, предназначенные для просмотра взрослых. Есть и такие, которые рекомендуют Бузовой в другой раз произносить название ДК, как «Ха-ха-ха Победы».