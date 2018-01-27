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У 50-летнего Филиппа Киркорова в Лос-Анджелесе внезапно поседела борода

Сегодня, 12:13

Популярный российский исполнитель и король российской эстрады Филипп Киркоров на своей странице в Instagram рассказал, что вместе Кристиной Орбакайте посетил Лос-Анджелес. Поклонники заметили, что борода у 50-летнего артиста уже стала седой.

Там он встретился вместе с Михаилом Шуфутинским. Несколько снимков с поездки Киркорова, Орбакайте и Шуфутинского было опубликовано на странице короля российской эстрады. На фотографиях фанаты заметили поседевшую бороду у Киркорова. Подписчики стали массово писать об этом в комментариях к снимкам артиста.

Возможно, Киркоров намерено демонстрирует седую бороду, чтобы подчеркнуть свой возраст. Именно в честь 50-летия в 2017 году проходил концертный тур под названием «Я». Поклонники подчеркнули, что время не щадит никого, а сам Киркоров уже может не подкрашивать свои волосы в черный цвет, а просто демонстрировать естественную красоту, свойственную 50-летнему мужчине.


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