Сотрудники ФСБ нашли секретное VIP-казино у основателя группы «А-Студио»

Сегодня, 11:30

Основатель группы Байгали Серкебаева стал фигурантом подсудного дела. Известно, что его секретное VIP-казино в Москве было найдено сотрудниками ФСБ. По факту проводится проверка.

В помещении ресторана основателя группы «А-Студио» сотрудники ФСБ нашли потайную дверь с надписью «Служебный вход».

После того, как провели проверку на Тверской в кафе Emporio было обнаружено казино. Эта информация просочилась в СМИ после того, как сотрудники ФСБ вынесли игорный стол, фишки, карты и машинку для их смешивания.

Все перечисленное стало достоянием правоохранителей. По факту проводится проверка.

«Я не могу передать, что я чувствую сейчас», - прокомментировал Байгали сообщение об изъятии стола и машинки.