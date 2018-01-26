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Татьяна Навка показала свои идеальные ягодицы

Вчера, 23:39

Татьяна Навка поделилась новым снимком с занятия йогой в Instagram. Пост набирает популярность после позы «Головоломка» от олимпийской чемпионки. Таким образом звезда показала свои идеальные ягодицы.

 Подписчики Татьяны Навки в Instagram обратили внимание на новое фото звезды. Так, известная фигуристка продемонстрировала снимок с занятия йогой, которой она увлекается достаточно долгое время. Навка вместе со своей изумительной гибкостью смогла показать идеальную форму. Поклонники отметили, что Татьяна всегда привлекательна и стройна.

Ее фигуре можно только позавидовать. Напомним, что в социальной сети Instagram Навка стала автором хештега #рубрикаспортоттатьянынавки. После поиска по этому параметру можно отследить все фото с тренировок чемпионки.


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